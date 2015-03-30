Россия хочет восстановить систему сфер влияния - генсек НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек заявил сегодня в Брюсселе на заседании Комитета по иностранным вопросам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента.

"Я думаю, что цель России - восстановить систему сфер влияния. Для нас это неприемлемо. Каждая нация является суверенной, и мы должны уважать границы и территориальную целостность каждой нации”, - сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что действия России касаются не только Украины.

"Мы видим, что Россия ответственна за агрессивные действия, и это касается не только Украины. Россия разместила свои войска в Молдове, они применили силу в Грузии, аннексировали Крым и поддерживают сепаратистов, дестабилизируя восток Украины. Мы видим, что агрессия против Украины - это часть общей политики РФ, и это дает основания для еще большего беспокойства”, - пояснил он.

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По словам генсека, именно поэтому альянс прилагает усилия, чтобы приспособить свои силы к новой ситуации.

"Я уже говорил, что мы удвоили размеры наших Сил реагирования и повышаем их готовность. Мы все это делаем для того, чтобы в этих новых условиях могли продолжать то, что НАТО делает десятилетиями, - защищать и оберегать всех союзников от любых угроз”, - подчеркнул Столтенберг.

Говоря об информационной войне, которую Россия проводит, он высказал убеждение, что западные страны не должны отвечать пропагандой на пропаганду.

"Мы должны говорить правду, потому что правда побеждает пропаганду”, - подчеркнул генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО.