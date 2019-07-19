В Белоруси умер известный советский актер

Августин Милованов скончался на 83 году жизни.

В Белоруси на 83 году жизни скончался известный советский актер Августин Милованов.

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Об этом сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

"19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Августин Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с утратой выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдет 20 июля с 11.00 до 13.00 на главной сцене Купаловского театра. Похоронят артиста на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

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