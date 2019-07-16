В России умерла звезда фильма "Обыкновенное чудо" (фото)

Ольга Вяликова исполнила в фильме роль фрейлины.

В России в возрасте 65 лет скончалась известная актриса театра и кино Ольга Вяликова.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центрального академического театра России, где актриса работала с 1980 года.

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"Скоропостижно скончалась артистка Театра Армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года. С 1993 по 1995 гг. Ольга Петровна была занята в знаменитой постановке «Орестея» выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна", - говорится в сообщении.

Также на счету актрисы множество ролей, таких как «Белиса» в спектакле "Изобретательная возлюбленная», «Симона» в спектакле «Игра на клавишах души», «Пани Мюллерова» в спектакле «Похождение бравого солдата швейка», роль «Печки» в детской сказке «Удивительные приключения Маши и Вити», роль Елизаветы Васильевны в спектакле «Красное колесо».

Помимо этого Ольга Вяликова известна по роли фрейлины в знаменитом советском фильме "Обыкновенное чудо". Также она снялась в нескольких российских сериалах, таких как "Глухарь" и "Каменская".

В 2014 году Вяликова была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Как сообщал УНИАН, в апреле умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая.