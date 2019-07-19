В Британии во время уличных гонок одна из машин протаранила группу подростков (видео)

Состояние пострадавших в аварии не уточняются, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.

Во время уличных гонок в британском Стивенидже произошло ДТП, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 17 человек. Читайте такжеВ Лондоне возле отеля автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Об этом сообщает The Sun. Как видно на видео происшествия снятых очевидцами, когда автомобиль Toyota мчал по дороге, другой водитель на Nissan выехал из-за поворота, и из-за их столкновения первую машину отбросило в толпу зрителей.

Состояние пострадавших в аварии не уточняются, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.

Также отмечается, что все они являются подростками в возрасте от 14 до 17 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове автомобиль въехал в горсовет.