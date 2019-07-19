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В Британии во время уличных гонок одна из машин протаранила группу подростков (видео)

16:33, 19 июля 2019
Мир
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Об этом сообщает The Sun. Как видно на видео происшествия снятых очевидцами, когда автомобиль Toyota мчал по дороге, другой водитель на Nissan выехал из-за поворота, и из-за их столкновения первую машину отбросило в толпу зрителей.

Состояние пострадавших в аварии не уточняются, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.

Также отмечается, что все они являются подростками в возрасте от 14 до 17 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове автомобиль въехал в горсовет.

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Теги: #Британия#подростки#гонки