В Британии во время уличных гонок одна из машин протаранила группу подростков (видео)
16:33, 19 июля 2019Мир
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Состояние пострадавших в аварии не уточняются, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.
Во время уличных гонок в британском Стивенидже произошло ДТП, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 17 человек.
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Об этом сообщает The Sun. Как видно на видео происшествия снятых очевидцами, когда автомобиль Toyota мчал по дороге, другой водитель на Nissan выехал из-за поворота, и из-за их столкновения первую машину отбросило в толпу зрителей.
Состояние пострадавших в аварии не уточняются, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.
Также отмечается, что все они являются подростками в возрасте от 14 до 17 лет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове автомобиль въехал в горсовет.
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