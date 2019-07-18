В Иране опубликовали видео захвата танкера-контрабандиста
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали на юге острова Ларк в Персидском заливе иностранный танкер с миллионом литра контрабандного топлива, говорится в заявлении центра по связям с общественностью ВМС КСИР.
Читайте такжеИран задержал танкер с миллионом литров контрабандного топлива
В заявлении отмечается, что на борту нефтяного танкер, задержанного в воскресенье находились 12 иностранцев. "Они планировали перегрузить контрабандное топливо на иностранное судно, чтобы потом его реализовать", отмечается в нем, передает IRNA.
В КСИР также опровергли появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что ВМС стражей ранее задержали в Персидском заливе еще нефтяной танкер.
Иранский телеканал опубликовал первое видео захвата силами военно-морского флота Корпуса Стражей Исламской революции танкера в Ормузском проливе.
5 июля 2019 года в Гибралтарском проливе британские морпехи захватили иранский танкер с нефтью “Grace 1”. Как заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пиккардо, “есть все основания полагать, что Grace 1 перевозил партию нефти на нефтеперерабатывающий завод в Сирии”.
Как сообщал УНИАН, компетентные органы Гибралтара подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1.