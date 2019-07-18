В Иране опубликовали видео захвата танкера-контрабандиста

В заявлении отмечается, что на борту нефтяного танкер, задержанного в воскресенье находились 12 иностранцев. "Они планировали перегрузить контрабандное топливо на иностранное судно, чтобы потом его реализовать", отмечается в нем, передает IRNA.

В КСИР также опровергли появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что ВМС стражей ранее задержали в Персидском заливе еще нефтяной танкер.