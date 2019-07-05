Возле берегов Гибралтара задержан нефтяной танкер с украинцами на борту

В настоящее время точное количество украинцев уточняется, но известно, что речь идет о двух или трех наших соотечественниках.

Компетентные органы Гибралтара подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, украинский консул обратился в полицию, таможенные органы и капитанию Гибралтара с просьбой "подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины".

"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", - сказал он.

Также Кирилич уточнил, что "правоохранительные органы Гибралтара рассматривают членов экипажа танкера свидетелями по делу, а не правонарушителями".

При этом он добавил, что точное количество украинцев уточняется, поскольку речь идет о двух или трех украинцах.

Ранее королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала возле берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1 с украинцами на борту, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза. Представитель правительства Гибралтара отметил, что экипаж, который находится на борту танкера, в основном состоит из граждан Индии вместе с несколькими представителями Пакистана и Украины.