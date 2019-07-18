Поджог аниме-студии в Японии: число погибших выросло до 33
В результате предполагаемого поджога известной анимационной студии Kyoto anime studio в Японии погибли по меньшей мере 33 человека, десятки людей пострадали.
Читайте такжеВ российской Махачкале сорвали аниме-фестиваль
Как сообщает The Japan Times, подозреваемый, 41-летний мужчина, также пострадал и был госпитализирован.
В полиции заявили, что причины возникновения пожара в студии расследуются. Предполагается, что подозреваемый разлил в помещении студии некую жидкость и поджог ее. Со слов свидетелей, он кричал сотрудникам студии «Умрите!».
Правоохранители также нашли на месте инцидента ножи. О мотивах преступника точной информации нет.
В момент возникновения пожара в студии работали около 70 человек. Спасатели находят в здании тела погибших, число жертв может возрасти.
Студия Kyoto anime studio также известна как KyoAni выпустила ряд популярных во всем мире аниме. Среди них – AIR, Kanon, Clannad, Меланхолия Харухи Судзумии и K-On!.