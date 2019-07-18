American Interest: Запад должен помочь Украине, чтобы спасти Россию

По словам Акунина, россияне отвернутся от авторитарной системы, если украинцы с демократией начнут жить лучше, чем они.

Россия под руководством Владимира Путина – это консервативная страна, которая боится перемен. Это ее главная черта, на которой основана популярность российского автократа. Люди хорошо знают, что жизнь в России за время его президентства стало невыносимой. Но они боятся, что без Путина она может стать еще хуже.

Об этом в интервью American Interest сказал российский писатель Борис Акунин, добавив, что все ресурсы государственной пропаганды работают над распространением этого тезиса.

Читайте такжеThe Guardian: Путин реабилитирует Сталина и СССР, потому что не видит будущего России

«Сильно ли отличается современная Россия от ее предыдущих воплощений? Не думаю. Ее система до сих пор гиперцентрализирована. Все важные решения принимаются в центре. Такая система химически несовместима с демократией. Новым элемент лишь в том, что капитализм работает. Много людей научились себя обеспечивать», - сказал Акунин.

Он также добавил, что после Путина нынешняя авторитарная система в России никуда не исчезнет. По мнению писателя, проблема даже не том, кто возглавит страну.

«Дело не в путинизме, а в 500-летней государственной системе, которая возлагается на монополию исполнительной власти и гиперцентризм. Я склонен считать, что любой новый лидер или новое политическое лицо, даже если оно сначала будет демократическим, через какое-то время возродит эту же матрицу. Разве что система будет изменена в корне», - убежден он.

На вопрос, что должен сделать Запад, чтобы помочь России, Акунин посоветовал «оставить Россию на растерзание ее же судьбы». Потому что стране нужно повзрослеть и принять некоторые трудные решения самостоятельно.

Читайте такжеNewsweek: Позиция Украины в поисках мира с угрожающей Россией слабая

«Что Запад может сделать, так это, по моему мнению, помочь Украине. Это новая страна, молодая демократия, которая до сих пор нестабильна и уязвима. Если демократия в Украине победит, она станет большим толчком для демократического движения в России. Для нас Украина – это в определенной мере альтернативная Россия, только без бремени империалистической ностальгии и с правом свободно выбирать лидеров. Но она бедная и неорганизованная. Россияне смотрят на это и говорят себе: демократия – это плохо. Все очень просто: если украинцы с демократией начнут жить лучше, чем россияне, Россия тоже изменит свое направление. Помогите им, чтобы помочь нам», - посоветовал Акунин.

Он также добавил, что главный двигатель так называемой «русофобии» сегодня – это Путин.

«Из-за его действий Россия стала высмеянным, презираемым изгоем», - добавил писатель.