Washington Times: США должны сделать больше, чем вооружить украинских солдат

Об этом на страницах Washington Times пишут бывший заместитель Госсекретаря США Пола Добрянская и директор Программы национальной безопасности в Центре двухпартийной политики Блез Миштал.

Авторы призывают Вашингтон не только вооружить украинских солдат, а использовать весь арсенал внешнеполитических инструментов, пишет ZN.

"Реваншизм России начался не с Украины и не закончится на ней. А "зеленые человечки" - это не единственный российский внешнеполитических инструмент. Москва ведет активную подрывную деятельность вдоль восточной границы Европы. Ее мишень - экономическая и политическая стабильность региона", - говорится в статье.

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Эксперты отмечают, что восточноевропейские столицы нервничают из-за возможного вторжения России. Поэтому США стоит продемонстрировать свою заинтересованность и поддержку в регионе.

Авторы признают, что Россия за пределами Украины еще пока не прибегает к грубой военной силе. Но это не означает, что нужно игнорировать агрессивные сигналы, которые подает Москва.

"Россия развернулапропагандистскую и подрывную кампанию, нацеленную на страны Центральной Европы, до которых она не могла дотянуться последние 25 лет. Ее основанная тактика заключается в том, чтобы обострить и использовать внутренние противоречия Европы", - говорится в статье.

При этом, Москве до сих пор успешно удавалось воплощать свой план. Авторы подчеркивают усиление дружеских отношений Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, такой разворот на восток Кремль пытается спровоцировать с помощью пророссийских партий в Польше и пропагандистских СМИ. Декларируемое на Западе "единство" должно быть не только темой для политических заявлений, а инструментом в борьбе США и Европы против агрессии России.

"Только работая вместе с нашими европейскими союзниками, мы сможем противостоять попыткам России повредить ткань европейского объединения", - пишут Добрянский и Миштал.

В это же время, президент США Барак Обама считает, что предоставление летального вооружения Украине усилит конфликт. По словам представителя Белого дома, президент США считает, что решение вооруженного конфликта в Украине не лежит в военной плоскости. В свою очередь Москва не стесняется угрожать Западу ядерным оружием. Поэтому на фоне российской агрессии в Пентагоне создан отдел ядерной безопасности.