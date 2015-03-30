Швейцарский летчик разбился при попытке облететь земной шар

Трагедия произошла 28 марта вскоре после вылета из аэропорта Латакунга, сообщает Лента.ру со ссылкой на Ecuavisa.

Самолет, на борту которого находился только 62-летний пилот, врезался в склон вулкана Котопахи. Авария произошла в труднодоступной местности, на поиски Гийю были отправлены 16 эквадорских военнослужащих, передает InterAksyon.

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Владелец фармацевтической компании Эрик Гийю решил отправиться в кругосветное путешествие в память о своем друге, который погиб в авиакатастрофе. Для этого четыре года назад швейцарец купил легкомоторный самолет. Он собирался обогнуть Землю за 20 месяцев, остановки летчик планировал сделать в 34 странах мира. Всего его путь должен был составить 76 тысяч километров.

До аварии он успел пересечь территории ряда государств в Европе и Африке. В Южной Америке он пролетел над Перу, Боливией, Чили, Аргентиной и Бразилией.