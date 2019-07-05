Rzeczpospolita: Польша поддержала и в то же время не поддержала Россию в ПАСЕ

Дипломатия Варшавы теряет последовательность и целостность из-за неоднозначных сигналов в адрес Москвы.

Партия "Право и Справедливость" сама не знает, как она относится к возвращению России права голоса в ПАСЕ. Становится все больше заверений со стороны политиков включительно с заместителем министра иностранных дел, что Польша против этого решения. И что она с этем неприятным инцидентом не имеет ничего общего.

В конце концов, это сказал заместитель главы польской дипломатии. Хотя его заявление интригует, потому что оно наносит удар по его руководителю - министру Яцеку Чапутовичу. Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его правительство против возвращения России в ПАСЕ. И что оно участвовал лишь "в разблокировании определенных процедур" в Совете Европы. Да и польское правительство не хотело препятствовать своим европейским партнерам, которые хотели нормализации отношений с Москвой.

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Это правда, что за возвратом России в ПАСЕ стоят влиятельные страны ЕС - Германия и Франция. Но правда и в том, что Польша тоже один раз поддержала Москву, а еще один раз - нет. Все произошло в два этапа. Сначала в середине мая на встрече глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки министр Яцек Чапутович поддержал российскую сторону. И странно, что всего лишь спустя полтора месяца кто-то это отрицает. Потому что об этом писало много изданий включая Rzeczpospolita. Вторым этапом стало голосование в ПАСЕ, которое состоялось в июне в Страсбурге. Тогда Польша, а в частности депутаты "Права и Справедливости", выступили против России.

В Хельсинки Чапутович поддержал возврат России в организацию. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, рассчитывая, что сможет договориться о возвращении Варшаве обломков президентского самолета Леха Качиньского. Также он хотел разморозить отношения, чтобы можно было в Смоленске провести день памяти авиакатастрофы, в которой погиб бывший польский президент. Трудно себе представить, что это был его личный замысел. Очевидно, партия "Право и Справедливость" и ее лидер знали об этом.

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Издание замечает, что в попытке вернуть обломки президентского самолета нет ничего плохого, хоть она оказалась и неудачной. Однако, большая проблема заключается в полностью хаотичной политике "Права и Справедливости" в отношении такого "ловкого игрока", как Россия. Даже МИД Польши говорит не в один голос. Международные партнеры в Польше могут не понять такого поведения.