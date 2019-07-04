Салют-"убийца" в Минске имеет русские "корни"

Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России.

Предположительная причина подрывов – некачественные заряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

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Так, салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад).

Также сообщается, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 3 июля, в День независимости Беларуси, в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко - от ранения осколками погибла женщина, еще 10 человек пострадали, их доставили в больницу с осколочными ранениями.