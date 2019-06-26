Newsweek: Экстрадиция Фирташа в США может помочь реформам в Украине

Украинские суды не способны преследовать и наказывать олигархов, так пусть это делает хоть кто-то.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ очень вероятно предстанет перед судом в Чикаго по обвинениям во взяточничестве. Он был деловым партнером Пола Манафорта – бывшего председателя избирательного штаба Дональда Трампа.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что во вторник Верховный суд Австрии удовлетворил американский запрос на экстрадицию. На это решение австрийским судам понадобилось несколько лет. Министр юстиции страны еще должен принять окончательное решение, прежде чем Фирташа отправят в США.

Украинский олигарх был арестован в 2014 на австрийской территории. С того времени, американские правоохранители добиваются его передачи. Российский миллиардер Василий Анисимов, который тесно работает с близким другом Владимира Путина Аркадием Ротенбергом, помог Фирташу заплатить залог в размере 172 миллионов долларов, чтобы его выпустили из тюрьмы. Однако, олигарх не мог покинуть Австрию до решения суда относительно его экстрадиции.

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Эксперты говорят, что передача Фирташа США поможет Украине наконец запустить политические реформы. Поскольку украинская судебная система до сих пор не способна привлекать к ответственности за коррупцию состоятельных и влиятельных граждан.

«Это замечательное и важное решение, потому что это окончательное юридическое решение в Австрии. Фирташ привез нескольких адвокатов и его ключевых политических друзей из Украины. Но это ничего не дало», - сказал экономист и эксперт Андерс Аслунд.

«Учитывая политическую и экономическую важность Фирташа в Украине, его поддержку бывшего президента Петра Порошенко, это может много значить для экономических и политических реформ в Украине», - добавил он, отметив, что было бы хорошо, если бы других украинских олигархов тоже постигла судьба Фирташа.

«Украинское судопроизводство не способно преследовать и осудить этих крупнейших преступников», - подчеркнул Аслунд.

США больше десяти лет вели расследование против Фирташа за рэкет, взяточничество и формирование организованной преступной группы. Американские следователи обвинили его в уплате взятки в размере 18,5 миллиона долларов чиновникам в Индии за разрешение разрабатывать титановую шахту. Он собирался продавать металл американскому производителю самолетов Boeing. Если олигарха признают виновным, ему грозит до 50 лет тюрьмы.

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Журналист и автор расследований против организованной преступности на постсоветском пространстве Ольга Лаутман заметила, что Фирташ вероятно связан с хорошо известными деятелями в преступных кругах. Его экстрадиция может оказаться политически невыгодной для президента Дональда Трампа.

«Его экстрадиция может оказаться вредной для Трампа, потому что он может раскрыть новые детали о Манафорте, а также пролить свет на вливание денег российской организованной преступности в недвижимость включительно с той, которую строил Трамп», - сказала Лаутман.

Она добавила, что дипломатические данные, попавшие в публичный доступ в 2010 году, указывают на то, что Фирташ может быть связан с опасным лидером мафии Семеном Могилевичем, который более десяти лет находится в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР.

«Фирташ был партнером украинского политика Сергея Левочкина, который посещал инаугурацию Трампа через Сэма Паттена. Он также вложил 50 тысяч долларов в инаугурацию Трампа и был одним из получателей его избирательных данных, которые Пол Манафорт также передавал русскому агенту Константину Килимнику», - добавила она.