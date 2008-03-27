Пентагон проверяет свое ядерное оружие
21:49, 27 марта 2008Мир
628 0
Министр обороны США Роберт Гейтс приказал провести полную инвентаризацию всего ядерного потенциала США в связи со скандалом, связанным с ошибочной поставкой на Тайвань неядерных частей баллистических ракет вместо электрических генераторов для вертолетов.
Приказ министра отдан ВВС, ВМС и Агентству по снабжению.
Доклад должен быть представлен Р.Гейтсу в течение двух месяцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter