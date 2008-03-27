Пентагон проверяет свое ядерное оружие

Министр обороны США Роберт Гейтс приказал провести полную инвентаризацию всего ядерного потенциала США в связи со скандалом, связанным с ошибочной поставкой на Тайвань неядерных частей баллистических ракет вместо электрических генераторов для вертолетов.

Приказ министра отдан ВВС, ВМС и Агентству по снабжению.

Доклад должен быть представлен Р.Гейтсу в течение двух месяцев.