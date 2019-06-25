В Бельгии задержали мужчину за подготовку теракта в посольстве США

Мужчину заподозрили в планировании нападения на посольство США в Брюсселе.

В Бельгии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта против посольства США в Брюсселе.

Бельгийца задержали в субботу, 22 июня в центре Брюсселя, сообщает НВ со ссылкой на RTBF.

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Мужчину заподозрили в планировании нападения на посольство США в Брюсселе.

За подозреваемым давно следили службы безопасности, а недавно он был замечен за подозрительной деятельностью на территории посольства.

Суд решил арестовать задержанного за подготовку и попытку террористической атаки. Подозреваемый обвинения отрицает.

Ранее УНИАН сообщал, что французские правоохранители задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников жандармерии страны.