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Во Франции предотвратили теракт против жандармов

15:42, 29 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Отмечается, что подозреваемые готовили "жестокое нападение" на полицейских". Четверых арестовали при попытке получить оружие для террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение планировали совершить теракт в ближайшее время, передает телеканал. Один из задержанных является несовершеннолетним.

Ранее Франция и Британия усилили меры безопасности из-за теракта в Новой Зеландии. В частности, меры безопасности усилили вблизи культовых сооружений.

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Теги: #Франция#теракт в Париже