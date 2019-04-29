Во Франции предотвратили теракт против жандармов

Одному подозреваемому еще не исполнилось 18 лет.

Французские правоохранители задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников жандармерии страны.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Отмечается, что подозреваемые готовили "жестокое нападение" на полицейских". Четверых арестовали при попытке получить оружие для террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение планировали совершить теракт в ближайшее время, передает телеканал. Один из задержанных является несовершеннолетним.

Ранее Франция и Британия усилили меры безопасности из-за теракта в Новой Зеландии. В частности, меры безопасности усилили вблизи культовых сооружений.