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Трамп заявил, что вводит "жесткие санкции" против Ирана

19:52, 24 июня 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. По его словам, санкции направлены против верховного иранского лидера Али Хаменеи.

В субботу, 22 июня, Трамп заявил о новых «существенных санкциях» против Ирана.

При этом он не уточнил, что это будут за санкции, отметив только, что они направлены против появления у Ирана ядерного оружия.

В то же время, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подчеркнул, что санкции вводятся из-за сбитого Ираном американском беспилотнике.

Ранее сообщалось, что США объявили об ужесточении санкций против Ирана.

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Теги: #Трамп#санкции#Иран