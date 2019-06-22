В Германии десятки тысяч людей протестуют против климатических изменений (фото)

Активисты нескольких организаций блокируют угольный карьер и железнодорожную линию, по которой везут уголь на электростанцию.

На западе ФРГ десятки тысяч молодых людей вторые сутки подряд проводят международную акцию протеста в защиту климата.

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Из Ахена, где 21 июня прошла "центральная забастовка" экологического движения Fridays for Future, сегодня участники акции переместились к Рейнскому буроугольному бассейну, находящемуся в 50 километрах северо-восточнее, сообщает Deutsche Welle.

В общей сложности, по данным организаторов, в акции близ месторождения участвуют около 8 тысяч человек.

Сегодня утром тысячи активистов прибыли из Ахена в деревню Хохнойкирх, граничащую с угольным карьером Гарцвайлер. Отсюда стартовал протестный марш Fridays for Future к деревне Кайенберг, жители которой в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади угольной добычи.

Сегодня к активистам Fridays for Future присоединятся сторонники альянса Ende Gelände ("На этом всё"), выступающего против дальнейшей разработки Рейнского буроугольного бассейна. Они также проводят акцию протеста между Кайенбергом и котлованом угольного месторождения. По данным полиции, организаторы заявили об участии около 3 тысяч человек.

Одной из групп удалось прорвать полицейское оцепление угольного карьера, после чего активисты побежали через поле к котловану. Их число полиция не называет, предупреждая в Twitter о смертельной опасности на территории месторождения.

Кроме того, активисты Ende Gelände продолжают блокировать железнодорожную линию, ведущую к угольной электростанции Нойрат в Гревенбройхе. Накануне вечером они прервали транспортировку угля от котлована Гарцвайлер к электростанции, принадлежащей энергетическому концерну RWE. В акции участвуют около 800 активистов.

Несмотря на протест, электростанция продолжила работу, используя хранящиеся на ней запасы угля, заявил представитель RWE.

Полиция стянула к Рейнскому буроугольному бассейну усиленные наряды. По краям котлована в Гарцвайлере в качестве меры предосторожности выставлены бронированные бульдозеры и водометы. Полицейские остановили несколько групп активистов в Фирзене, Бедбурге и Хохнойкирхе, пытавшихся проникнуть на территорию каньона. При этом был использован слезоточивый газ.

Накануне в "центральной забастовке" в Ахене, по данным полиции, участвовали около 20 тысяч человек. Организаторы сообщили о 40 тысячах участников.

21 июня на саммите в Брюсселе лидеры стан ЕС не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран участники встречи ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными.

Недавно участники движения опубликовали список своих требований. Главное из них - ограничение глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, как это и предусмотрено Парижским соглашением по климату. Кроме того, активисты выступают за отказ ФРГ от использования угля к 2030 году, полный переход на возобновляемые источники энергии к 2035 году и введение налога на выбросы углекислого газа.