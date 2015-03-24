Латвия снова перехватила военные самолеты России над Балтикой

Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

"Сегодня патрульные самолеты поднялись над Балтийским морем неподалеку от границ Латвии на перехват российских военных самолетов: 2 Ту-22М и 2 Су-27", - говорится в сообщении.

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При этом воздушное пространство стран Балтии нарушено не было.

Air Policing jets on 24 MAR in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 2x Tu-22M, and 2x Su-27. - NBS (@Latvijas_armija) March 24, 2015

Напомним, ранее Министерство обороны Японии зафиксировало полет российского бомбардировщика Ту-95 недалеко от острова Цусимы. Еще один российский самолет пролетел недалеко от острова Хоккайдо.