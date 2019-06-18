"Задача номер один": в России угрожают воевать по-новому

Министр обороны генерал Сергей Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн.

Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время.

Об этом заявил во вторник министр обороны генерал Сергей Шойгу, передает ТАСС.

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"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

Напомним, как ранее говорилось в отчете частной аналитическо-разведывательной компании Stratfor, оборонная промышленность России столкнулась лицом к лицу с большим врагом, но это не иностранная военная сила. Кремль стремится модернизировать все ветви российской армии. Но оборонная индустрия страны еле сводит концы с концами из-за сокращения масштабов заказов, а также из-за недостатка высококвалифицированных кадров и ограниченных технологических возможностей.