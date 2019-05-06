Stratfor: Производство оружия в России приходит в упадок

Москва стремительно теряет доходы от продажи оружия и способность конкурировать с другими экспортерами.

Оборонная промышленность России столкнулась лицом к лицу с большим врагом, но это не иностранная военная сила. Кремль стремится модернизировать все ветви российской армии. Но оборонная индустрия страны еле сводит концы с концами из-за сокращения масштабов заказов, а также из-за недостатка высококвалифицированных кадров и ограниченных технологических возможностей.

Об этом говорится в отчете частной аналитическо-разведывательной компании Stratfor. Согласно свежим данным, производительность российского аэрокосмического сектора стремительно падает. В 2018 году, к примеру, производители авиационного сектора выпустили на 13,5% продукции меньше, чем годом ранее. И это падение продолжилось в 2019-ом. За первые два месяца текущего года аэрокосмическое производство сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом в 2018-ом.

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Сокращение оборонного производства в России ставит под сомнение ее конкурентную способность в этом поле в целом. Если Москва действительно хочет выставлять себя как военную силу в долгосрочной перспективе, тогда для нее здоровье сектора – это уже большая проблема. Вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов связал сокращение производства с временным замедлением заказов на производство военных систем. Но Stratfor пишет, что упадок – не временное явление. На самом деле, ситуация станет даже хуже в будущем.

Падение цен на нефть опустило Россию ниже даже минимального желаемого уровня доходов. Это заставило ее сократить расходы на армию как раз тогда, когда российские производители вооружений теряют конкурентную способность на международном рынке. Вместе эти факторы позаботятся о том, чтобы российской оборонной промышленности было трудно выбраться из своего затруднительного положения.

Stratfor отмечает, что мрачное состояние производителей оружия остро контрастирует с тем, как Россия часто пытается напугать мир сенсационными новыми системами. На самом же деле только несколько из раздутых образцов смогли привлечь покупателей. Большинство российских разработок остаются на уровне прототипов. Россия сделала приоритетом разработку тяжелого вооружения вроде межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Поскольку такие образцы имеют ключевое стратегическое значение для общей военной позиции страны. Однако, Москва или не смогла развивать другие программы, или же запустила их в очень ограниченных масштабах.

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Под давлением сокращения государственного бюджета Кремль даже начал уменьшать финансирование на оборону с 2017 года. И это сильный индикатор того, что несмотря на желание модернизировать армию, Россия столкнулась с финансовыми вызовами, которые уничтожают ее амбиции.

Обвал международных цен на нефть в 2014 году ударил по доходам России. Сейчас же российские нефтяные доходы растут. Но страна до сих пор не смогла избавиться от тех последствий, которые повлек за собой обвал цен. Кроме того, низкие налоги и западные санкции из-за российской войны против Украины сократили доступный финансовый пул для военных планировщиков Москвы.

Но это еще не все проблемы. В прошлом Россия получала выгоду от позиции одного из главных глобальных экспортеров оружия. Это позволяло ей продвигать оборонное развитие. В 1990-х годах, например, продажи оружия стали критически важными для РФ в разгар экономических проблем. Страна и сейчас остается вторым в мире экспортером оружия, уступая лишь США. Но несмотря на это, общие доходы от этого экспорта стремительно падают. За период с 2014 до 2018 года они сократились на 17%

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Опять же, бюджетные ограничения несут частичную вину за это. В прошлом Россия часто использовала экспорт оружия в качестве политического инструмента, предлагая большие скидки или раздавая его бесплатно. Но теперь Россия не может предложить клиентам привлекательную сделку о продаже самолетов или другой оборонной продукции. Поэтому она теряет оборонный бизнес.

В ближайшие годы оборонную промышленность России ждет еще большая проблема: она потеряет конкурентоспособность. Долгое время Москва доминировала на некоторых рынках, предлагая доступное военное оборудование без каких-либо требований в сфере соблюдения прав человека. Но подъем производства оружия в Китае и нескольких других странах лишает Москву ее главного преимущества. Поэтому ей будет трудно соперничать за контракты.

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Потеря экспортных возможностей не просто затрудняет попытки России профинансировать свою оборонную промышленность. Она также сокращает масштабы производства оружия, а следовательно и размер сбережений, связанных с крупным производством оборонной продукции.

Это означает, что чем труднее России будет найти иностранных покупателей для отдельных систем, тем дороже ей будет обходиться удовлетворение собственных военных нужд.