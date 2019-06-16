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Эрдоган назвал время прибытия в Турцию ракетного комплекса С-400 из России

15:48, 16 июня 2019
Мир
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Эрдоган: системы С-400 должны прибыть из России в Турцию в июле / фото УНИАН

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Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 июня в эфире телеканала CNN Turk, передает “Радио Свобода”.

Соглашение Анкары с Москвой является главным источником напряженности в отношениях между Турцией и США. Вашингтон заявляет, что системы противоракетной обороны С-400 являются угрозой для реализации программы реактивного истребителя F-35, а Турция может нарваться на запрет приобретения F-35 в случае завершения сделки с Россией.

Ранее на этой неделе Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решения Анкары купить российскую систему ПРО.

Встреча Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 28 июня в Японии – на полях саммита «Группы двадцати».

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Теги: #Россия#Эрдоган#С-400