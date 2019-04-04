США поставили жесткий ультиматум Турции из-за российских С-400

Американцы не будут спокойно наблюдать, как Турция покупает российское оружие.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является угрозой для НАТО.

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"Закупка Турцией системы ЗРК С-400 от России на сумму $2,5 млрд представляет большую угрозу для НАТО и для прочности этого Альянса", - заявил Пенс, передает ТСН со ссылкой на CNN. По его словам, Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как союзник НАТО покупает оружие у противников Альянса.

Более того, вице-президент призвал Эрдогана (президент Турции – ред.) определиться, действительно ли он хочет оставаться важным партнером НАТО, желает ли он рисковать безопасностью Альянса за безответственные решения, которые подрывают безопасность блока.

Как сообщал УНИАН, США приостановили поставку истребителей для Турции из-за покупки российских ЗРК. США призвали Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 иначе Анкару ждут "серьезные последствия": Штаты не продадут Турции ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни Patriot (зенитно-ракетные комплексы).