Форум нацистов в Петербурге: приехал Мильчаков, Ле Пен и "Йоббик" репутацией рисковать не стали

Немногочисленные протесты антифашистов перед гостиницей, где проходило мероприятие, закончились уже к полудню - всех их участников задержали и отвезли в ближайшее отделение полиции, сообщает российская служба Deutche Welle.

О поддержке нацистов властями свидетельствует и тот факт, что глава города никак не отреагировал на обращение партии "Яблоко" с требованием запретить форум, проведенный за полтора месяца до 70-летия победы над нацистской Германии.

В мероприятии приняли участие представители одиннадцати партий и движений из ЕС, считающихся в своих странах наиболее одиозными националистическими структурами - финская "Национальная независимость", Партия шведов, греческая "Золотая заря", болгарская "Атака", британская "Национальная партия", итальянская "Новая сила", немецкая НДПГ (в настоящее время в Германии идут дискуссии о ее запрете). Также приехали различные "исследователи национального вопроса" вроде американского писателя Джареда Тейлора, автора расистской книги "Белая идентичность" или Криса Романа, председателя исследовательского центра "Евро-Русь" из Брюсселя.

Однако на съезде был представлен не весь правый европейский фланг. Бросалось в глаза отсутствие делегатов таких объединений националистов, как французский "Национальный фронт" Мари Ле Пен и "Партия за лучшую Венгрию" ("Йоббик").

Читайте такжеВ Петербурге накануне юбилея Победы проведут слет европейских и российских нацистов"Все-таки у некоторых из них есть представление о репутации. На питерский форум приехали представители наиболее одиозных и радикальных сил. Ле Пен не стала бы связываться с ними", - прокомментировал эксперт по радикальному национализму Дмитрий Дубровский отсутствие французских и венгерских радикалов.

Зато на форум приехал известный нацист Алексей Мильчаков, воюющий за "ЛНР".

За два часа до своего официального окончания форум внезапно был прерван: в зале было объявлено, что в полицию поступил звонок о том, что здание заминировано.

Пока людей выводили из гостиницы, где проводилось мероприятие, участники форума успели экстренно принять итоговую резолюцию, где среди прочего упоминалось и об "физическом уничтожении русских" в Украине и требовалось от стран Запада прекратить сопротивляться российской агрессии.

Директор Информационно-аналитического центра "СОВА" Александр Верховский скептически оценивает перспективы объединения европейских ультраправых, пишет издание.

"Уже не раз и не два образовывались разнообразные коалиции, однако ни к чему существенному они не проводили, - считает он. - Ставка России на евронационалистов - это не из-за хорошей жизни, а из-за отсутствия выбора: никто больше в Европе не поддерживает российскую власть".