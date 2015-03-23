В США с рельсов сошли 27 вагонов с углем
01:51, 23 марта 2015Мир
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В американском штате Колорадо в окрестностях городка Хадсон в воскресенье с рельсов сошли 27 вагонов с углем.
В США с рельсов сошли 27 вагонов с углем / flickr.com/photos/jeepersmedia
По словам прибывших на место происшествия сотрудников экстренных служб, некоторые вагоны перевернулась и из них высыпался уголь, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.
Состав, принадлежащий железнодорожной компании BNSF Railway, перевозил 17 тыс. тонн угля. В общей сложности в нем насчитывалось 120 вагонов.
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Это уже вторая авария грузового поезда в США за минувшие выходные. В субботу в штате Техас сошли с рельсов пять цистерн с химикатами, произошла небольшая утечка опасных веществ. Пострадавших в результате того ЧП также не было.
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