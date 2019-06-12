Business Insider: Freedom House внес оккупированный Крым и Россию в список мест без свободы

Всего несвободными по состоянию на текущий год организация считает 56 уголков мира.

Международная организация Freedom House ежегодно публикует свой отчет относительно состояния свободы в мире, чтобы сравнить политические и социальные условия, в которых приходится жить людям в странах и на территориях по всему миру. Каждая страна получает оценку по шкале от нуля до 100 на основе подсчета ряда факторов.

Таким образом, те страны и территории, которые получили наивысший балл, считаются «свободными», а самый низкий – наоборот, пишет Business Insider. В список «несвободных» попадают те страны, которые не проводят честные выборы, не имеют активных независимых СМИ и не гарантируют своим гражданам базовых прав. В перечень несвободных, согласно оценкам Freedom House, попали 56 стран и территорий.

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И среди них – оккупированный российскими войсками украинский Крым. Его оценка составляет всего 8 баллов из 100. В 2014 году силы России вторглись в автономную республику Крым, которая входит в состав Украины, и аннексировали ее. Москва оправдывает свой поступок так называемым «референдумом», который в мире осуждают как нарушение международного закона. Оккупационная власть грубо ограничивает политические и гражданские права, подавляет независимые СМИ и использует антитеррористические и другие законы для преследования политических диссидентов.

«Многие украинцы были либо депортированы, либо заставлены покинуть Крым. Представители коренного народа крымских татар, большинство из которых открыто выступают против российской оккупации, столкнулись с особенно острыми репрессиями со стороны режима», - пишет Business Insider.

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Сама страна-оккупант Россия тоже в списке несвободных стран, согласно оценкам Freedom House, она набрала лишь 20 баллов из 100. Президент Владимир Путин контролирует авторитарный режим и руководит службами безопасности, системой юстиции и СМИ, чтобы манипулировать выборами и подавлять настоящих диссидентов. Невероятная коррупция связывает крепкими связями бюрократов и организованную преступность.

Также в список мест без свободы попали регионы разных стран, в которых находятся российские войска: Южная Осетия в Грузии (10 баллов из 100) и Приднестровье (24 балла).

Украина, согласно оценкам Freedom House, «частично свободная» страна. Ее балл свободы составляет 60 из 100. В отчете отмечается, что в Украине журналисты сталкиваются с запугиванием и нападениями.