Обама не планирует ехать в Москву на 70-летие Победы

03:20, 10 февраля 2015
Мир
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Обама не приедет в Москву на празднование 70-летия Победы

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление для прессы Бена Родса, помощника американского лидера.

«Президент Обама не планирует поездку в Москву. Я не ожидаю нашего участия на уровне главы государства», — заявил Родс на брифинге для иностранных журналистов.

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