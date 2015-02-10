Обама не планирует ехать в Москву на 70-летие Победы
03:20, 10 февраля 2015Мир
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Обама не приедет в Москву на празднование 70-летия Победы
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление для прессы Бена Родса, помощника американского лидера.
«Президент Обама не планирует поездку в Москву. Я не ожидаю нашего участия на уровне главы государства», — заявил Родс на брифинге для иностранных журналистов.
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