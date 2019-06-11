Гибриды, спорткары и болиды: самые крутые машины, на которых ездят полицейские разных стран (видео)

За рубежом полицейские ездят на таких машинах, что можно только позавидовать.

Говорят, что часто успех работы патрульных зависит от машин, на которых они дежурят.

Украинская полиция ездит преимущественно на гибридах Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. Иногда патрульных можно встретить на Renault Duster, Hyundai Sonata и Skoda Rapid.

Однако за границей полицейские ездят на таких машинах, что можно только позавидовать. Например, в некоторых регионах США полиция ловит преступников на Ford Mustang Interceptor с турбодвигателями. А в Чехии стражи порядка патрулируют на гибридных BMW i8.

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Британские полицейские ездят на спорткаре Mitsubishi Lancer Evo X и даже участвуют в гонках. За безопасностью итальянских улиц следят британские спортивные Lotus Evora. Также полиция Италии использует для отдельных операций Lamborghini Huracan.

А на болидах Ariel шведские копы ловят нарушителей на мотоциклах. Немецкие же копы получили на вооружение Chevrolet Corvette Stingray с 8-цилиндровым двигателем на 6 литров.