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Гибриды, спорткары и болиды: самые крутые машины, на которых ездят полицейские разных стран (видео)

13:27, 11 июня 2019
Мир
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Украинская полиция ездит преимущественно на гибридах Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. Иногда патрульных можно встретить на Renault Duster, Hyundai Sonata и Skoda Rapid.

Однако за границей полицейские ездят на таких машинах, что можно только позавидовать. Например, в некоторых регионах США полиция ловит преступников на Ford Mustang Interceptor с турбодвигателями. А в Чехии стражи порядка патрулируют на гибридных BMW i8.

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Британские полицейские ездят на спорткаре Mitsubishi Lancer Evo X и даже участвуют в гонках. За безопасностью итальянских улиц следят британские спортивные Lotus Evora. Также полиция Италии использует для отдельных операций Lamborghini Huracan.

А на болидах Ariel шведские копы ловят нарушителей на мотоциклах. Немецкие же копы получили на вооружение Chevrolet Corvette Stingray с 8-цилиндровым двигателем на 6 литров.

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Теги: #полиция#автомобиль#машина