Сегодня королева Елизавета II официально празднует свой 93-й день рождения (фоторепортаж)

Меган, герцогиня Сассекськая, впервые появилась на публике с момента рождения сына.

Королева Великобритании еще 21 апреля праздновала свой день рождения, но в связи с семейными традициями, сегодня, во вторую субботу июня она официально отметила 93-летие. Британский монарх и члены ее семьи проехали по улицам Лондона в роскошных каретах и поздравили гостей Букингемского дворца на параде.

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Известно, что Елизавета II является одной из крупнейших поклонниц древних королевских традиций, которые из года в год старается не нарушать. Так что, "второй" день рождения она традиционно отмечала в кругу королевской семьи и королевских офицеров, пишет 24 канал.

На торжественное событие монарх прибыла в роскошной карете в сопровождении королевских гвардейцев. Для собственного праздника она выбрала благородный наряд бежевого цвета, состоящий из твидового пальто, а также шляпки с цветочной аппликацией и пайетками. К наряду королева подобрала классические украшения из жемчуга, белые перчатки и черную обувь с сумкой. Что интересно, на праздновании дня рождения королевы среди всех ближайших родственников не было мужа Елизаветы II – 97-летнего принца Филиппа.

Что касается других гостей, то на официальном праздновании на улице Уайтхолл, в Лондоне, можно было увидеть несколько королевских особ. Кейт Миддлтон, Камиллу Паркер-Боулз, принц Гарри и Меган Маркл ехала в одной карете; принцесса Евгения, Джек Брукбенк и принцесса Беатрис – в другой; Леди Луиза Виндзор, Джеймс Виндзор, графиня Уэссекская и граф Уэссекский еще в третей. Из окон Букингемского дворца за праздничным действом наблюдали правнуки Елизаветы II – принц Джордж и принцесса Шарлотта, а в рядах гостей события присутствовала даже Тереза ​​Мэй, которая 7 июня официально ушла в отставку.

Отметим, что Меган, герцогиня Сассекская, впервые появилась на публике с момента рождения сына.

В параде Trooping the Colour приняли участие около 1400 солдат, Конная гвардия и другие подданные королевской семьи. В конце празднования королевская семья вернется с парада на улицах Лондона в Букингемский дворец, где будет наблюдать за грандиозным шоу в небе. В конце события в Грин-парке будет запущен специальный фейерверк.

Отметим, история двойного праздника берет свое начало еще с 1748 г. и имеет свое объяснение. Король Георг II стремился совместить военный парад с выносом флага по случаю его дня рождения, однако в ноябре люди не хотели мерзнуть, поэтому отказывались прийти на праздник. Это учли последующие британские монархи. Поэтому Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира.