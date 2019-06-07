Скоро на работу: стало известно, когда Меган Маркл вернется к своим королевским обязанностям

Только месяц прошел с момента, как герцогиня Сассекская Меган стала мамой, а уже обсуждается, когда же она вернется к своим рабочим обязанностям.

В западных СМИ появилась информация, согласно которой герцогиня Меган вернется из декретного отпуска через два месяца. То есть примерно к концу лета мы увидим герцогиню на светских мероприятиях уже в компании принца Гарри. Остается только вопрос, кто же будет находиться вместе с ее сыном Арчи?

Читайте такжеНяня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ

Как пишет ТСН.uа, ходят слухи, что Гарри и Меган все еще не нашли няню для своего первенца. Несколько кандидатов у них было, но все они в итоге не подошли. Говорят, Меган довольно строгая и выбирает няню очень тщательно, а также не стремится подпускать кого-то к сыну, даже своей маме Дори, которая специально приехала в Лондон, чтобы помогать и ухаживать за малышом, не очень доверяет ребенка.

Но все же няню им придется найти, ведь дела рабочие ждать не будут и королевские особы не могут позволить себе декретный отпуск слишком долго.

Напомним, 8 мая сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.