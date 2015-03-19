Завтра жители Украины смогут наблюдать солнечное затмение

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр на своей странице в соцсети. В сообщении отмечается, что это затмение также смогут наблюдать жители стран Европы, западной части России и северной Африки. Гидрометцентр отмечает, что в полосу полной фазы попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.

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Примечательно, что солнечное затмение 20 марта 2015 года станет одним из самых крупных за последние 16 лет. Последний раз такое явление наблюдали в августе 1999 года, а следующее подобное затмение произойдет лишь в 2033 году, сообщает lookatme.ru. Кроме того, в этом году солнечное затмение совпадает с весенним равноденствием.

Наилучшим городом для наблюдения почти полного затмения можно считать Рейкьявик, где солнечный диск будет закрыт на 97% в 09:37 по местному времени. Впечатляющее зрелище можно увидеть и в Дублине, где в 09:28 будет не видно до 92% солнечного диска. Лучшими городами в Украине для наблюдения за этим явлением станут Львов - 59% в 9:58, Одесса - 43% в 10:04, Киев - 52% в 10:08 и Донецк - 39% в 10:17.