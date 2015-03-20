МИД России недоволен решением Молдовы запретить въезд в страну прокремлевским журналистам

Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с запретом въезда на территорию Молдовы ряда российских журналистов, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Похоже, не удовлетворившись «зачисткой» национального медиапространства от востребованных русскоязычных телеканалов, Молдова решила пойти по пути Украины, импортировав у соседа арсенал «санкционных» способов ведения борьбы с российскими журналистами. Такие рестриктивные меры нельзя расценить иначе, как попрание основополагающих прав и свобод человека, которые по-своему интерпретируются Кишиневом, декларирующим приверженность европейским демократическим ценностям», - говорится в заявлении.

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Российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что «факты нарушения» Молдовой международных обязательств по обеспечению свободы слова получат должную оценку со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович и других многосторонних правозащитных институтов.

В частности, МИД РФ недоволен запретом въезда на территорию страны сроком на 5 лет в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева и журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова. Ранее прямо по прибытии в Кишинев была выслана съемочная группа ВГТРК во главе с Александром Балицким, направлявшаяся в Гагаузию для освещения предстоящих выборов.