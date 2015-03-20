СМИ: Запад пока не будет отключать Россию от международной платежной системы SWIFT

США и их европейские союзники пока исключают возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT, поскольку это будет сопровождаться значительными убытками.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, передает Европейская правда.

Несмотря на сигналы со стороны некоторых западных лидеров, как отмечает издание, правительства США и ЕС пока не рассматривают отключения от банковской системы как средство повышения давления на РФ, прибегая к другим мерам, поскольку такое отключение приведет к серьезным убыткам компаний, торгующих с Россией.

"Те, кто говорит об отключении от SWIFT как возможной санкции, должны быть проинформированы о широте и глубине последствий такого решения", - цитирует Bloomberg профессора Стэнфордского университета Даррела Дуфи.

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Как отмечается, отключение от банковской системы даже не упоминалось во время подготовки санкций летом прошлого года и такая позиция и дальше продолжает руководить действиями ЕС. Представитель Евросоюза, попросивший об анонимности, не стал сообщать о том, был ли такой вариант среди тех, которые в ЕС нарабатывали в последнее время.

Сейчас, по его словам, США рассматривают углубление санкций против российских финансовых, энергетических и оборонных компаний, наложение ограничительных мер в отношении других секторов экономики.

Как инструмент внешнеполитического давления отключение от SWIFT использовалось в 2012 году, когда ЕС включил его в пакет санкций против Ирана, запретив системе обслуживать иранские банки, чтобы заставить Иран отказаться от разработок ядерного оружия.

В России пообещали ответить на угрозы отключения от SWIFT. В частности, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что реакция будет "без ограничений".