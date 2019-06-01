Количество пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске возросло до 38, в городе объявлено чрезвычайное положение

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в результате взрывов на военном заводе «Кристалл» в российском Дзержинске возросло до 38, в городе объявлен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Meduza. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Читайте такжеВ России в результате взрывов на заводе по производству взрывчатых веществ пострадали 27 человек - СМИ (фото, видео) По данным ведомства, в результате взрыва разрушено административное здание, возник пожар площадью 100 квадратных метров. По предварительным данным, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в одном из цехов. Эпицентр взрывов был в цехе по производству тротила. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Напомним, на военном заводе «Кристалл» в российском Дзержинске произошло 3 взрыва. Российское государственное предприятие «Кристалл» занимается «созданием взрывчатых веществ, безопасных технологий их производства, испытаниями, транспортировкой и утилизацией».

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