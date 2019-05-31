Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль"

Писатель назвал Трампа человеком, который не понимает объема ответственности за страну, так же как и люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле, не осознавали серьезность происходящего.

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал "Чернобыль" от HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе.

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По его словам, американский лидер - "человек посредственного интеллекта", который не понимает объема ответственности за "экономическую и глобальную" мощь страны. Так же и люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле, не осознавали серьезность происходящего, написал Кинг в "Твиттере".

"Нельзя смотреть Чернобыль от HBO, не думая о Дональде Трампе. Как и те, кто отвечал за обреченный реактор, он человек посредственных способностей, отвечающий за великую державу - экономическую, глобальную", - написал Кинг.

Как сообщал УНИАН, НВО опубликовал трейлер финального эпизода мини-сериала. Пятая серия выйдет на экраны 3 июня под названием "Вечная память".

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале 5 серий.