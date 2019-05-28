В Британии заявили о необходимости новой сделки по Brexit

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС без договора.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что стране следует заключить новое соглашение с Брюсселем по выходу из состава Европейского союза (ЕС).

По его словам, сделка, заключенная уходящим в отставку премьер-министром Терезой Мэй, должна быть пересмотрена. В частности, необходим новый подход к режиму пребывания Северной Ирландии в составе ЕС. Об этом сообщает Reuters.

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Хант подчеркнул, что британским властям следует собрать новую команду переговорщиков с Брюсселем, в которой должны присутствовать не только члены правительства, но и сторонники Brexit без сделки.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС без договора.