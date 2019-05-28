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В Британии заявили о необходимости новой сделки по Brexit

15:46, 28 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что стране следует заключить новое соглашение с Брюсселем по выходу из состава Европейского союза (ЕС).

По его словам, сделка, заключенная уходящим в отставку премьер-министром Терезой Мэй, должна быть пересмотрена. В частности, необходим новый подход к режиму пребывания Северной Ирландии в составе ЕС. Об этом сообщает Reuters.

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Хант подчеркнул, что британским властям следует собрать новую команду переговорщиков с Брюсселем, в которой должны присутствовать не только члены правительства, но и сторонники Brexit без сделки.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС без договора.

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Теги: #Британия#Brexit