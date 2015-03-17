Германия увеличит расходы на оборону

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Это впервые за почти полвека немецкое правительство может увеличить такие расходы. Правительство должно обсудить среднесрочный бюджет в среду, пишет Европейская правда.

По информации источника, оборонный бюджет вырастет на 1,2 млрд евро в 2016 году до 34,2 млрд и в 2019 году должен составить 35 млрд евро, что позволит воплотить планы по модернизации армии.

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Дополнительные средства также будут способствовать более активному участию Германии в совместных учениях с НАТО в ответ на рост напряженности между Россией и Западом.

Пока только три страны из 28 членов НАТО достигли целевого расходования не менее 2% от ВВП - это Великобритания, США и Греция. Лидеры стран Альянса в прошлом году в Уэльсе договорились идти к этой цели.