Умер основатель Human Rights Watch

Бернштейн стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.

В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер известный американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн.

Читайте такжеУмер известный британский журналист Брайан Уолден

Как сообщает The New York Times, выпускник Гарварда, после десяти лет работы в издательстве Simon & Schuster, перешел в 1956 году в Random House, которое возглавил в 1966 году и превратил в одну из крупнейших в мире издательских компаний. В те 25 лет, что Роберт Бернштейн возглавлял Random House, издательство публиковало книги таких авторов, как Тони Моррисон, Гор Видал, Теодор Сьюз Гайсел, Уильям Стайрон, Уильям Фолкнер, Эдгар Доктороу, Вацлав Гавел, советских диссидентов, включая Андрея Сахарова и Елену Боннер.

В 1978 году Бернштейн стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch. В 2011 году в возрасте 88 лет учредил еще одну правозащитную организацию Advancing Human Rights, отметив, что делает это «по необходимости, поскольку считает, что в мире есть тенденции, наносящие огромный ущерб демократии». Лауреат многочисленных международных премий и наград, обладатель почетных докторских степеней нескольких университетов.

У Роберта Бернштейна остались жена, три сына, десять внуков и четыре правнука.