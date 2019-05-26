В Литве кандидаты в президенты выступили против жесткой риторики с Россией

Похоже, аннексия Крыма вызвала опасения, что бывшие советские республики, включая страны Балтии, могут стать следующими.

Оба кандидата в президенты Литвы, где сегодня проходит второй тур президентских выборов, заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с президентом Владимиром Путиным, если Российская Федерация не уйдет из Крыма, который она аннексировала в 2014 году.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеВ большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент

Похоже, аннексия Крыма вызвала опасения, что бывшие советские республики, включая страны Балтии, могут стать следующими.

Бывший министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа планируют сохранить «строгий тон» в отношениях с Москвой, ослабляя при этом подчас «жесткую риторику».

«Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», - заявил Науседа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Литве проходит второй тур голосования на выборах президента страны. На пост главы государства претендуют бывший министр финансов Ингрида Шимоните и политик и экономист Гитанас Науседа. В первом туре выборов разница между их голосами составляла менее одного процента.