На окончательное политическое решение ситуации на Донбассе потребуются десятилетия - МИД Германии

Если усилия по прекращению боевых действий в Восточной Украине окажутся успешными, то на окончательное политическое решение ситуации потребуются десятилетия или даже больше.

Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Европейская правда со ссылкой на EurActiv.

"Если нам повезет, если удастся остановить боевые действия, если нам удастся добиться политического процесса, я не преувеличиваю, когда говорю, что это может занять годы или десятилетия, или даже больше, для воплощения политического решения", - сказал Штайнмайер.

Что касается отношений ЕС с Россией, то Штайнмаер сказал, что все зависит от того, будет ли "соблюдение или нарушение политических процессов, будем ли мы иметь возможность восстановить разрушенное доверие и добиться улучшения отношений с Россией".

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Штайнмайер также прокомментировал сообщения о том, что США решили поставить в Украину оружие. По сообщениям СМИ, Демократическая и Республиканская партии добились консенсуса относительно поставок вооружения Киеву.

Министр сказал, что после его недавнего визита в США, он воспринимает такие сообщения с недоверием.

"Я только что вернулся из США, я провел три дня в Америке, я провел интенсивные переговоры с администрацией, а также встретился с республиканцами и демократами. Отношение (к поставкам оружия. - Ред.) - не такое, как сообщают", - сказал Штайнмайер.