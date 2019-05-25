В Москве прошли одиночные пикеты против российской агрессии в Крыму, одну из участниц задержали

Также участники пикетов требовали от российской власти провести с Украиной обмен всеми удерживаемыми лицами.

В Москве на Арбате прошли одиночные пикеты против российской агрессии в Крыму, одну из участниц задержали.

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Об этом сообщается на странице инициативной группы пикетов в Facebook. На размещенных фото видно, что участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Обмен все на всех. Свободу Олегу Сенцову», «Свободу украинским морякам», «25 мая 2019 года Трибунал принял решение об освобождении украинских моряков», «Почему нет обмена?», передает ovdinfo.org.

Вместе с тем, как сообщает ОВД-инфо, у памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали корреспондентку «Новой газеты» Викторию Ивлеву, проводившую одиночный пикет против российской агрессии в Крыму.

Журналистку задержали после того, как она отказалась прервать пикет, чтобы предоставить личные данные полицейскому. Ивлеву отвели в ОВД, но через некоторое время отпустили после беседы и объяснений.