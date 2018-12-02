В Петербурге прошли митинги против российской военной агрессии в Украине

В акции приняли участие около 50 человек, активистов ряда оппозиционных организаций.

Во втором крупнейшем городе России Санкт-Петербурге прошли пикеты против российской военной агрессии в отношении Украины.

Как сообщает Русская служба Радио Свобода, в одиночных пикетах в центре, на Невском проспекте, по очереди приняли участие около 50 человек, активистов ряда оппозиционных организаций. Акция длилась около трех часов вместо запланированной одного.

Организатор пикетов, активистка петербургской демократической организации «Солидарность» Ольга Смирнова назвала захват российскими силовиками украинских моряков очередной попыткой России увеличить зону оккупации украинских территорий.

Участники пикетов требовали освободить и вернуть на родину украинских моряков, вернуть Украине ее захваченное имущество, прекратить морскую блокаду портов Украины в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.

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Активисты отмечали, что за украинскими моряками должны признать статус военнопленных, а их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

Участники акции также выражали возмущение действиями российских военных, которые открыли огонь по иностранным - украинским - кораблям, которые не представляли угрозы России.

В России в качестве единственного вида публичной акции, которая не требует согласования с властями, разрешен одиночный пикет. Участники нынешнего мероприятия, чтобы избежать обвинений в «массовой акции», растягивали одиночные пикеты вдоль проспекта на достаточном расстоянии друг от друга, а сменяли друг друга с различными плакатами в одном месте.