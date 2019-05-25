НАТО впервые за несколько десятилетий изменила свою военную стратегию из-за угрозы со стороны России - генсек

По словам Йенса Столтенберга, сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", при которой возникла необходимость реагировать на растущую "ядерную угрозу" от России.

НАТО впервые за несколько последних десятилетий изменила свою военную стратегию.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг.

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По его словам, с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны-участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до 2% ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они "отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью" альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель состоит вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа.

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Он приветствовал готовность Германии в этом году нарастить соответствующие показатели до 1,35% ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по данному договору». В Министерстве иностранных дел Украины расценили это как намерение России установить контроль над регионом от Балтики до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.