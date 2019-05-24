В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

Авиакомпания UTair ждет специалистов из Тюмени для устранения поломки.

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пишет ТАСС.

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"Рейс задержан из-за технических неполадок до 14:10. Сейчас авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы их исправить", - сказал источник агентства, не уточнив характер неполадок.

Согласно расписанию аэропорта, рейс выполняет самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair. Вылет был запланирован на 04:50 по Москве.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что рейс задержан по техническим причинам. "Компания доставляет необходимые компоненты со своей технической базы в Тюмени. Не время задержки пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки", - уточнили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево".

Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.