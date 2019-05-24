США предъявили Ассанжу 17 дополнительных обвинений

Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

Соединенные Штаты Америки выдвинули новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Его обвиняют по 17 пунктам в незаконной публикации секретных материалов, в частности имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии Челси Мэннинг в доступе к секретной информации, передает Радио Свобода.

До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за сговор с Мэннинг для получения доступа к компьютерной сети Пентагона в рамках разглашения WikiLeaks секретной информации относительно войн в Афганистане и Ираке, пишет агентство Reuters.

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Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за действия, совершенные им в 2012 году. Тогда основатель WikiLeaks не явился на заседание суда по его экстрадиции в Швецию и скрылся от правосудия в посольстве Эквадора. Теперь ему грозит обвинение в федеральном сговоре в США по делу об одной из крупнейших утечек информации, составляющих государственную тайну.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне уже около 7 лет. Власти Эквадора предоставило Ассанжу убежище, когда тот пытался избежать экстрадиции в Швецию из-за расследования обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.