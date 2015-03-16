В России арестовали владельца торгового центра, в котором во время пожара погибло 17 человек

Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, злоупотреблении полномочиями и подделке документов, передает Радио Свобода.

Ранее в российской республике Татарстан правоохранители задержали директора фирмы-арендатора сгоревшего торгового центра Гахраманова Гусейна и его заместителя Николая Каекина. Суд арестовал его до 11 мая.

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В деле о пожаре в торговом центре проходит также миллиардер Алексей Семин, председатель совета директоров компании-владельца сгоревшего здания. Он находится во Франции. Пресс-секретарь организации сообщила, что Семин не признает вину и не собирается приезжать в Россию.

О том, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении Хайруллина и Семина, стало известно 15 марта. Следователи считают, что подозреваемые нарушили требования пожарной безопасности при реконструкции принадлежащего им здания, в котором был торговый центр.

В результате пожара в казанском торговом центре 11 марта погибли 17 человек. Разбор завалов продолжается.