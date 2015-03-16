Большинство финнов хотят увеличения расходов на оборону и референдума по членству в НАТО
Что касается необходимости проведения референдума относительно членства Финляндии в НАТО, то 72% жителей страны выступили за референдум.
Большинство финнов хотели бы, чтобы расходы на оборону в бюджете страны были увеличены, а также поддерживают проведение референдума относительно членства в НАТО.
Таковы результаты TNS Gallup для издания Helsingin Sanomat, передает Европейская правда.
Так, 27% опрошенных считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону, 32% скорее согласны с таким предложением, чем нет.
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Что касается необходимости проведения референдума относительно членства Финляндии в НАТО, то 72% жителей страны выступили за референдум.
При этом 54% финнов считают, что их страна не должна стремиться к членству в НАТО, даже если членом Альянса станет Швеция. Примерно такое же количество опрошенных не связывает вопрос членства Финляндии в НАТО с войной в Украине.
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Половина респондентов также высказались против развития общеевропейской системы обороны. 38% поддерживают такую идею - их количество за год выросло на 15%.
Опрос проводился с 16 до 27 февраля, было опрошено 1006 человек.