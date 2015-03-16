Туск: Путин - хороший ученик Шмитта, его политика намного проще, чем наши сложные переговоры

Европейский Союз должен сохранить введенные против России санкции, по меньшей мере, до тех пор, пока Украина не восстановит полный контроль за своей границей.

Об этом сказал президент Совета ЕС Дональд Туск в интервью ряду изданий, в том числе польской Gazeta Wyborcza.

Санкции «не должны быть отменены, пока Киев не восстановит контроль за границей. Минские договоренности предусматривают график (выполнение), по меньшей мере, до конца этого года. Если на конец года Украина будет контролировать границу, будет понятно, что выполнение других пунктов договоренностей - на хорошем направлении», - сказал Туск.

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По его словам, достигнутые в феврале в Минске договоренности могут быть воплощены только в случае сохранения давления на Россию.

«Когда я слышу, что должны верить в добрую волю президента (РФ Владимира) Путина или сепаратистов, то знаю, что имею дело или с наивностью, или с лицемерием. Политика Путина намного проще, чем наши сложные переговоры. Он очень хороший ученик Карла Шмитта и руководствуется его логикой: во-первых, следует иметь врагов, во-вторых, быть сильнее их, в-третьих, быть с ними в конфликте и их уничтожить», - сказал Туск (УНИАН: Шмитт - немецкий юрист, философ и политический теоретик XX века, автор многих работ о политической власти и политическом насилии. Известный как «коронованный юрист Третьего рейха»).