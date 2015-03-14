Адам Осмаев заявил, что не имеет отношения к убийству Немцова: это полнейший бред

«Я считаю, это полнейший бред, который комментировать даже не стоит, — сказал Осмаев. — Я никакого отношения к этому не имею, конечно. С Зауром Дадаевым не знаком, никогда не созванивался, с такой категории людьми мне вообще не о чем говорить. Они, в принципе, и говорить-то особо не умеют, несколько слов знают — "Стечкин" и так далее. Они предатели своего народа, а с предателями везде поступают одинаково», передает Дождь.

По словам Осмаева, он «очень хорошо» относился к Немцову и новость о его убийстве воспринял «болезненно».

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Источник «КП» в ФСБ заявил, что с Осмаевым тесно контактировал непосредственный исполнитель убийства Немцова Заур Дадаев. «Заур Дадаев числился в батальоне "Север" МВД Чечни, но, служа в нем, фактически, вел работу против России. Его связывали с Осмаевым свои отношения и взаимные обязательства», — пояснил он.

В феврале 2012 года Осмаева задержали в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире. Позже ФСБ заявила, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В сентябре 2013 года предполагаемого подельника Осмаева Илью Пьянзина приговорили в России к десяти годам тюрьмы. Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал решение об экстрадиции в ЕСПЧ.

В Украине он был признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы страны по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года Осмаева выпустили из-под стражи. Через неделю стало известно, что он присоединился к «батальону имени Джохара Дудаева».