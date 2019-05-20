Немецкая разведка предостерегает от обмена секретными данными с Австрией из-за ее связей с РФ

Немецкие контрразведчики опасаются, что секретная информация могла попасть в Россию из Австрии.

Глава контрразведывательного ведомства Германии видит риски в обмене секретной информацией с Австрией из-за связей этой страны с Россией.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Welt am Sonntag.

Глава Федеральной службы по защите Конституции Томас Хальденванг "выразил подозрение" австрийской власти, с которой секретными данными делятся спецслужбы европейских стран-партнеров, в частности Германии.

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Обмен данными идет через министерства внутренних дел, а должность главы МВД Австрии занимает Герберт Кикл, представитель ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), которая оказалась в центре скандала из-за встречи вице-канцлера Штрахе с вероятной племянницей российского олигарха из окружения Владимира Путина.

Немецкие контрразведчики опасаются, что секретная информация уже могла попасть в Россию из Австрии.

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.